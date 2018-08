Den Haag krijgt eerste virtuele escaperoom van Nederland

DEN HAAG - Een primeur voor escaperoom Amaze Escape in Den Haag. Vanaf volgende week woensdag kunnen bezoekers proberen om uit een 'virtual reality' escaperoom te ontsnappen. Door middel van een speciale VR-bril reis je duizend jaar verder in de tijd en is je missie: een apocalyps voorkomen.

Het concept van de virtuele escaperoom blijft hetzelfde als de 'offline' escaperoom. Binnen een bepaalde tijd moet je uit een kamer zien te komen door middel van opdrachten. Enige verschil is dat je nu niet in een ingerichte ruimte staat, maar in een kale kamer. Deelnemers krijgen een computer op hun rug en een speciale bril en proberen in een virtuele wereld een puzzel te kraken.

'Je start in zo'n kleine ruimte, je doet een bril op en alles is ineens immens groot', zegt één van de geluksvogels die donderdag de virtuele kamer al mochten testen. In deze ruimte zijn ook sensoren aangebracht, want met zo'n bril verlies je wel ieder gevoel van coördinatie. 'Ik ben twee keer tegen mijn vriend aangelopen!', lacht een andere tester.



'Het is anders'

'Ik vind dit leuker dan een normale escaperoom, omdat het heel anders is', vertelt een deelneemster. 'Het brengt een heel ander aspect naar boven.' Vanaf 5 september is de virtuele escaperoom geopend voor publiek.