Dinsdag 4 september in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 4 september ziet u de volgende zaken:

- Uit een personeelsruimte van het Haga ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag is een tas van een medewerker gestolen. De verdachte is duidelijk in beeld.

- In Den Haag zijn drie vrouwen het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof, waarbij hun ketting van hun nek is getrokken. Mogelijk gaat het drie keer om dezelfde dader. Eén van de vrouwen vertelt wat er gebeurde.

- Bij de Mediamarkt in Rijswijk werken twee mannen samen om een draadloze speaker te stelen.

- Een 23-jarige man uit Boskoop is overvallen op het moment dat hij naar zijn werk ging. Hij moest zijn pinpas en telefoon afgeven en is door één van de daders drie kwartier bedreigd in zijn eigen bestelbus, terwijl de tweede dader probeerde om geld van de rekening van het slachtoffer te halen.

- Tot slot besteden we opnieuw aandacht aan de moord op Karel Pronk in Delft.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.