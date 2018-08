Wielerploeg Roompot fuseert met Belgisch team

REGIO - De Nederlandse wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij gaat een fusie aan met het Belgische Veranda's Willems-Crelan. Het nieuwe team, waarvoor onder anderen de regionale blikvangers Jesper Asselman (Delft), Floris Gerts (Voorschoten) en Taco van der Hoorn (De Zilk) rijden, gaat volgend jaar de weg op onder de naam Roompot-Crelan Cycling.

Roompot stapte in 2015 in de wielersport, later voegde Nederlandse Loterij zich als medenaamgever bij de ploeg. Roompot laat door de fusie het idee los om voor honderd procent een Nederlandse ploeg te willen zijn. Het Belgische team brengt met de wereldkampioen veldrijden Wout van Aert een grote naam mee. De Belg wordt de kopman van de ploeg die onder een Nederlandse licentie blijft uitkomen, maar zich in België zal vestigen.

De dagelijkse leiding komt in handen van Michael Zijlaard uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Nick Nuyens en Chris Compagnie, en de sportieve verantwoordelijkheid in handen van Erik Breukink, de Haagse oud-profrenner Michael Boogerd en Jean-Paul van Poppel.



Belangstelling van grote ploegen

Met Van Aert heeft de ploeg een renner in huis die zich na het veldritseizoen nadrukkelijk in de voorjaarswedstrijden liet zien. Dit jaar werd hij derde in Strade Bianche, negende in de Ronde van Vlaanderen en dertiende in Parijs-Roubaix. Het leidde tot belangstelling van tal van grote ploegen en een nog niet bevestigd akkoord met de Nederlandse Jumbo-ploeg (nu nog LottoNL-Jumbo) voor 2020.

Voor 2019 had Van Aert nog een contract met Sniper Cycling, de overkoepelende organisatie waaronder wielerploeg Veranda's Willems-Crelan valt. Mede-eigenaar Nuyens had een nieuwe geldschieter nodig omdat Veranda's Willems had aangegeven de wielersponsoring te willen stopzetten.



Uitnodiging voor grote wielerrondes

Roompot-Crelan hoopt op een uitnodiging voor één van de grote wielerrondes. Hoofdsponsor Roompot Vakanties, dat zich voorlopig voor één jaar aan het nieuwe team heeft verbonden, mikt op een impuls op de Belgische markt. 'België is een duidelijke groeimarkt. Met de sponsoring van dit nieuwe team versterken we onze naam daar', aldus Laura Ligthart, director sales. Nederlandse Loterij stopt na vier jaar met het sponsoren van de ploeg.

