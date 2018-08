Veel vragen rond 'faillissement' Westland Kros

WESTLAND - De organisator van het festival Westland Kros is niet failliet verklaard, zoals organisator Frank Bierkens al een week zelf beweert. Zowel de rechtbank van Rotterdam als die van Den Haag zeggen bij navraag door Omroep West dat er geen faillissement is uitgesproken van het bedrijf achter het festival: Experience Express Productions BV in Maasdijk. Ook is er nog geen curator aangesteld. Het leidt tot grote onduidelijkheid bij schuldeisers.

Bierkens meldde eerder al dat het faillissement van het bedrijf sinds woensdagavond 22 augustus een feit is en dat hij niets meer mag zeggen over eventuele schulden en openstaande rekeningen. Tegenvallende bezoekersaantallen zijn volgens hem de oorzaak. 'Het faillissement was gisteravond een feit en ik kan/mag juridisch niets meer... Alles ligt nu in de handen van de curator', liet Bierkens op donderdag 23 augustus per mail weten aan een schuldeiser die geen geld zal ontvangen.

Bedrijven die nog geld tegoed hebben, zeggen dat ze tot nu toe niets vernomen hebben van een curator of advocaat. De meeste hopen alsnog een graantje mee te pikken en willen daarom niet met naam en toenaam in de publiciteit. Een leverancier van buiten het Westland die voor 'een veelvoud van duizenden euro's' het schip in gaat, zegt dat hij alleen informeel is ingelicht over het faillissement. 'We hopen snel meer informatie boven tafel te krijgen.'



'Iets anders aan de hand'

De Rijswijkse advocaat Jaap Oudshoorn, gespecialiseerd in faillissementen, vindt het ronduit vreemd dat er een week na de melding van het bedrijf dat er sprake is van een faillissement nog niets bekend is. 'Gebruikelijk is dat nog op de dag van een faillissementsuitspraak een curator wordt benoemd. Publicatie volgt dan kort daarna.'

Volgens Oudshoorn kan het gebeuren dat de behandeling van een faillissementsverzoek vertraging oploopt, 'bijvoorbeeld als er een document bij de aanvraag ontbreekt'. Maar dat van een daadwerkelijk al uitgesproken faillissement een week later nog niets bekend is, vindt hij vreemd. 'Dan lijkt er iets anders aan de hand te zijn.'



Twee bv's

Voor de organisatie van de Westland Kros heeft de moeder-bv Experience Express een aparte bv opgericht: Experience Express Productions. Het faillissement zou de tweede bv betreffen. Diverse bedrijven bevestigen dat ze een paar uur voor het vermeende faillissement, op woensdagmiddag 22 augustus, per mail het verzoek kregen om de factuur te sturen naar de tweede bv. Om een dag later te horen dat die failliet is. 'Als je zo'n verzoek krijgt, weet je wel hoe laat het is,' zegt een bedrijf dat gedeeltelijk is betaald. De artiesten die dit jaar optraden tijdens Westland Kros, onder wie Kensington en Miss Montreal, zijn vooraf betaald.

Bierkens heeft tegen een krant gezegd dat bekeken wordt of een doorstart mogelijk is en dat de gemeente daar open voor staat. Een woordvoerder van de gemeente Westland zegt desgevraagd dat de evaluatie van het afgelopen festival vanwege het gemelde faillissement tot nader order is opgeschort. Bierkens wil ondanks meerdere verzoeken van de redactie, geen nadere toelichting geven.

