Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verloren bouwcontainer op A4 bij Den Hoorn; één rijstrook open Foto: Rijkswaterstaat

DEN HOORN - Een vrachtwagen is donderdagmiddag een bouwcontainer verloren op de A4 bij Den Hoorn. Hierdoor is er maar één rijstrook open in de richting van Den Haag. De container is gevuld met een enorm stuk beton.

De ANWB meldt dat er een file staat van een half uur. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om om te rijden via de A20 en A13. Donderdagochtend was het ook al raak op de A4. Toen stond er tussen Amsterdam en Den Haag na een ernstig ongeluk een file van ruim een uur.