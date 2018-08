Wethouder: 'Haagse stranden bij slecht zomerweer niet openstellen voor paarden en honden'

DEN HAAG - De Haagse stranden in de zomer overal overdag openstellen voor honden en paarden is geen goed idee. Dat vindt wethouder Boudewijn Revis (VVD). Groep de Mos/Hart voor Den Haag in de gemeenteraad wil een slechtweerregeling invoeren zodat honden en paarden op een koude of regenachtige zomerdag toch welkom zijn op het strand. Maar volgens Revis is de slechtweerregeling niet goed te handhaven. Revis: 'Wat is slecht weer en wanneer ga je handhaven?'

De Haagse stranden zijn in de zomermaanden van 15 mei tot 1 oktober overdag niet toegankelijk voor paarden. Zij mogen alleen in de avonduren het strand op. Honden zijn in die periode verboden op het grootste deel van het strand. Alleen het zuidelijkste en noordelijkste stukje strand zijn voor honden toegestaan en een deel van het Zuiderstrand tussen strandopgang 9 en 10.

René Oudshoorn van Groep de Mos vindt het begrijpelijk dat de stranden op een mooie dag beperkt toegankelijk zijn maar op slechte zomerdagen is dit niet nodig. 'Deze zomer hebben we toevallig een prachtige zomer gehad, waarbij het strand vol lag met badgasten', zei Oudshoorn donderdag tijdens een commissievergadering over de slechtweerregeling. 'Maar tijdens een normale Hollandse zomer zijn er dagen en soms zelfs weken dat het strand nagenoeg leeg is en er ruimte genoeg is voor paarden en honden.'



Slechtweerregeling

De partij wil dat er een slechtweerregeling komt, net als in Wassenaar. Daar geldt een verbod op honden en paarden op het strand, tenzij het 18 graden of kouder is of als het regent. Er wordt een vlag gehesen als het strand is gesloten voor dieren. Ook het CDA, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP lijken wel oren te hebben naar deze regeling.

Hondeneigenaar Quinta Visser is enthousiast. 'Ik ben de eigenaar van Pip, een klein, eigenwijs hondje dat graag naar het strand gaat', vertelt ze, 'het is jammer dat je op sommige koele dagen overdag het strand niet op kan. Vooral het Zuiderstrand is dan praktisch verlaten.'



Strandrit

Ook Jeroen Duijvestijn van manege Berestein juicht de regeling toe. 'Wij maken alleen zondagavond strandritten', zegt hij. 'Dan vertrekken we rond zes uur en zijn we om zeven uur op het strand. Maar dat betekent wel dat we pas om half negen weer terug zijn. Wij zouden graag ook overdag strandritten maken op mindere zomerdagen.'

Veel bijval dus van dierenliefhebbers maar wethouder Revis is geen voorstander van de slechtweerregeling. 'De Haagse stranden zijn, ook in de zomer, een stuk drukker dan die in Wassenaar', zei Revis in de commissievergadering. 'En het is niet zo dat als het kouder weer is, iedereen het strand verlaat. Er zijn kite-surfers, vissers en zwemmers die ook bij slecht weer op het strand zijn.'



Handhaven

Bovendien is de regeling volgens hem lastig te handhaven.'Wanneer is het slecht weer en wanneer ga je handhaven? Bij 18,1 graden? Wat als de wind draait? En valt motregen ook onder gewone regen? Wij hechten aan een duidelijke en heldere regeling en die hebben we nu.'

Behalve dat het moeilijk is om te bepalen wanneer er opgetreden moet worden, is de capaciteit van het handhavingsteam niet oneindig. Revis: 'Wij hebben bijvoorbeeld veel handhavers nodig op de boulevard. Die zouden we dan hiervoor moeten inzetten.'



Motie indienen

Het college is dus niet van plan om de regels te veranderen. Groep de Mos heeft daarom aangekondigd dat de partij tijdens de eerstvolgende vergadering een motie in zal dienen om de slechtweerregeling toch van de grond te krijgen.