Veel fusies in het Westland: 'Bedrijven zoeken schaalvergroting'

REGIO - En weer kondigen twee tuinbouwbedrijven in de regio een fusie aan. Rozenkwekers Van den Berg uit Delfgauw en Van der Drift uit Kwintsheul lieten woensdag weten dat ze samen verder gaan. De aankondiging past in een reeks van fusies van familiebedrijven die zoeken naar schaalvergroting. 'Een logische ontwikkeling', zegt branchevereniging LTO Glaskracht.

De afgelopen tijd werden er meer fusies aangekondigd, vooral in tomatenland. Red Star en Looye Kwekers uit De Lier gaan samen, Zwinkels uit Westland en Dukker uit Tinte op Voorne-Putten fuseren per 1 janauri, en De Kabel uit De Lier gaat samen met Schenkeveld uit Schipluiden.

De schaalvergroting is volgens de bedrijven nodig om sterk te blijven staan tegenover de belangrijkste afnemers: de supermarkten. In een persbericht schrijven de families Van der Kaaij en Looije, eigenaren van Red Star en Looye: 'Met het samengaan spelen de beide families in op de schaalvergroting die plaatsvindt in de markt van groenten en fruit, zowel aan de zijde van de aanbieders als bij afnemers. In die markt willen zij met merken hun positie blijvend versterken en de zelfstandige status behouden als bedrijf van families.'



'Fusie betekent groei'

Ook Dukker en Zwinkels Tomaten laten zich in soortgelijke bewoordingen uit: 'Van twee sterke familiebedrijven naar één robuust bedrijf van meerdere families. Hierdoor kan een ieder zich specialiseren en kunnen ambities optimaler worden ingevuld.'

Daarnaast gelden voordelen op bijvoorbeeld het gebied van verkoop van de producten, en inkoop van bijvoorbeeld software, denkt Loek van Adrichem van Van den Berg Roses. Alle betrokken bedrijven benadrukken dat de fusies voor meer werkgelegenheid gaan zorgen, niet voor minder.



Nieuwe trend

Volgens LTO Glaskracht is er sprake van een trend. 'Zoveel fusies in zo korte tijd hebben we niet eerder gezien', aldus voorzitter Sjaak van der Tak van de branchevereniging. Van der Tak ziet het als een logische ontwikkeling: 'Zo kunnen ze hun produkten makkelijker verkopen aan de Jumbo of de Albert Hein.'

De klant van die supermarkten zal daar in de prijs waarschijnlijk niets van gaan merken. 'Nee, de prijsvorming zal hetzelfde zijn', denkt Loek van Adrichem.