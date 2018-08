Deel dit artikel:













Floor Vermeulen voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 Floor Vermeulen (VVD) | Foto: Provincie Zuid-Holland

REGIO - De Boskoopse Floor Vermeulen (VVD) is voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Dat maakte het regiobestuur van de VVD in Zuid-Holland donderdag bekend.

'De afgelopen vier jaar heeft Vermeulen als gedeputeerde veel bereikt om Zuid-Holland nog beter te maken', aldus voorzitter Pauline Bouvy-Koene. 'Hij heeft bewezen dat hij het vertrouwen van kiezers waard is.' De 34-jarige Vermeulen is momenteel gedeputeerde namens de VVD in het college van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Hij vindt het 'een grote eer vindt om weer lijsttrekker te mogen zijn voor de VVD in Zuid-Holland'.