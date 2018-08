Deel dit artikel:













Column: Lening Columniste Manon van Kreijl

ZOETERMEER - 11.200.000.000 euro is de totale studieschuld van alle oud-studenten in Nederland. Daar zitten de schulden van de mensen die nu studeren en van de groep mensen die nog niet hoeft terug te betalen maar wel een schuld heeft, nog niet eens bij. Wat is dat voor een astronomisch bizar getal? 11,2 miljard euro, wat kun je daar voor kopen? De maan? Alle zeven wereldwonderen voor in je eigen achtertuin? Ik kan me geen enkele voorstelling maken bij zo'n bedrag, maar wat ik me wel kan voorstellen is dat het een enorm verschil maakt voor de begroting van de overheid of dat bedrag een gift of een lening is. Ik kan me voorstellen dat ze daar een boel leuke dingen mee kunnen doen.

Een bedrag van een heel andere orde van grote, maar voor de gemiddelde 18-jarige evenmin te overzien is: 21.000 euro. Dat is het gemiddelde bedrag dat studenten aan schuld opbouwen tijdens hun studie. Nog ongrijpbaarder als je zo jong bent is dat je 35 jaar de tijd krijgt om dat enorme bedrag af te lossen. Dat is dus tot - pak hem beet - je 60ste verjaardag. Ver nadat je eigen kinderen uit huis zijn. Je gehele vermogensopbouw wordt beïnvloed. En dat geldt voor alle nu volgende generaties Manon van Kreijl – Leerkracht in het basisonderwijs Sterker nog, je eigen kinderen zijn tegen die tijd ook allang afgestudeerd en aan het genieten van hun eigen terugbetalingsregeling, terwijl zij zelf ook al weer kinderen in de luiers hebben en zich achter de oren aan het krabben zijn hoe zij die door hun studie heen moeten helpen. Al die jaren heeft die studielening stevig op je budget gedrukt. Al was het maar omdat je door zo'n schuld een veel lagere hypotheek kan krijgen. Wat de gevolgen van die lening van 21.000 euro, die je als broekie bent aangegaan, in feite levenslang maken. Je gehele vermogensopbouw wordt beïnvloed. En dat geldt voor alle nu volgende generaties.

Mazzel gehad Pfft, ik realiseer me wel opeens wat een mazzel mijn generatie nog heeft gehad. Toch wel een heel ander verhaal. Niet dat je een keus hebt, natuurlijk. Mijn oudste gaat dit jaar eindexamen doen, en ik geloof toch niet dat ik hem of welke aankomende student dan ook kan adviseren om dan maar niet meer verder te leren. Dat heeft pas echt nare gevolgen voor je toekomstige kansen op de huizenmarkt. Maar ik zou het wel briljant fijn vinden als dat lenen niet zo vanzelfsprekend was en als bij het aangaan van zo'n lening aan de toekomstige schuldenaren heel goed en beeldend uitgelegd wordt waar ze aan beginnen. En wat de, misschien heel moeilijk voor te stellen, maar toch wel heel echte gevolgen zijn. Reageren? Mail naar manonvankreijl@omroepwest.nl. Alle columns van Manon van Kreijl zijn hier terug te lezen.