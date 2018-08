Wilders blaast cartoonwedstrijd af: 'Veiligheid gaat voor alles'

DEN HAAG - Geert Wilders heeft besloten de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed in een afgesloten deel van de Tweede Kamer niet door te laten gaan. Dat heeft de PVV-leider donderdagavond laten weten.

'Om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles', laat hij in een verklaring weten. De wedstrijd zou in november worden gehouden.

Volgens hem lopen de dreigementen over de wedstrijd 'de spuigaten uit'. Deze week werd nog een man in Den Haag opgepakt die een aanslag wilde plegen op Wilders vanwege de wedstrijd. In Pakistan zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de PVV-leider en Nederland.



'Ook anderen lopen gevaar'

'Maar het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims die niet alleen mij maar heel Nederland als doelwit zien en meer van de dood en terreur houden dan van het leven', aldus Wilders.

Hij wil niet dat de wedstrijd wordt gebruikt als 'excuus voor islamitisch geweld'. Hij wil niet dat er onschuldige slachtoffers gaan vallen. Volgens Wilders heeft hij zijn punt 'over het gewelddadige en intolerante karakter van de islam' opnieuw aangetoond.



Mark Rutte niet enthousiast

Het kabinet heeft steeds duidelijk gemaakt niets te maken te hebben met de cartoonwedstrijd. Premier Mark Rutte zei eerder er niet enthousiast over te zijn. 'Feit is dat ik het niet zou doen, zo'n wedstrijd. Maar hij mag het doen', zei Rutte vorige week.

Eerder op de dag werd bekend dat een geplande handelsmissie in november naar Pakistan is uitgesteld. Vanwege de ophef die over de spotprentwedstrijd is ontstaan wordt het bezoek niet veilig geacht, zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Er zou geen kabinetslid meegaan met de missie.



Protesten in Pakistan

In Pakistan zijn de protesten tegen de wedstrijd het hevigst. Daar is de Nederlandse ambassadeur eerder op het matje geroepen over de kwestie. De wedstrijd van de PVV zou een 'moedwillige en kwaadaardige poging zijn om de islam in een kwaad daglicht te stellen'.

In het land zijn enkele duizenden mensen bezig met een mars naar de hoofdstad Islamabad. Daar willen ze vrijdag demonstreren bij de Nederlandse ambassade. Er zijn honderden militairen ingezet om de buitenlandse ambassades daar te beschermen.

