Laatste dag Debby draait door op Radio West Presentatrice Debby Roukens (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - We beginnen vandaag aan een bijzondere dag bij Omroep West. Onze presentatrice Debby Roukens beleeft haar laatste show op de radio. Debby draait tussen 14.00 en 16.00 uur nog eenmaal en voor het laatst door. We kondigden het eerder aan, maar het voelt best droevig. Per slot van rekening: Debby was jarenlang een vertrouwd, geliefd gezicht en een bekende stem op zowel Radio als TV West.

Ja, we zijn verdrietig over haar vertrek. Gelukkig houdt Debby de deur naar Omroep West wel open. Eerder vertelde ze dat ze sinds het verdwijnen van het programma 'Debby en haar mannen' haar draai niet meer kon vinden. Wat ze nu gaat doen, weet ze nog niet. 'Ik ga mij eerst maar eens bezinnen op de toekomst', vertelde Debby eerder op deze plek. Debby werkte 19 jaar bij onze regionale zender. Ze begon ooit op de redactie van TV West, waar ze als redacteur, verslaggever en presentator te zien was, maar ze werd al gauw gevraagd om ook voor de radio te komen werken.

Eerbetoon Omroep West is haar veel dank verschuldigd. Ga vandaag om 14.00 uur (maar eerder mag ook) vooral naar Debby luisteren. We maken er een warm afscheid van. Vanaf maandag nemen Rudo Slappendel en daarna Marjolein Visser haar waar in de maand september. We wensen beiden succes en veel luisteraars toe. Over wat er vanaf oktober gebeurt, hebben we zeker ideeën. Maar vandaag staat in het teken van een diepe buiging voor, en een warm eerbetoon aan Debby. Daarom over de toekomst een andere keer meer. Henk Ruijl

waarnemend hoofdredacteur Omroep West

