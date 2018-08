Reddende engelen brand Koudekerk beloond: 'Zij hebben het verschil gemaakt'

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Romy (15) en Sammy (16) zijn donderdagavond in de brandweerkazerne van Koudekerk aan den Rijn in het zonnetje gezet. De twee tieners werden door burgemeester Liesbeth Spies beloond voor hun heldhaftige optreden afgelopen zondagnacht.

Toen de twee 's nachts naar huis reden, zagen ze rook uit een huis komen. 'We zagen rook en zijn gelijk gestopt. Toen hebben we de buurman geroepen, want die was nog wakker. Vervolgens hebben we de mensen die lagen te slapen uit het huis gehaald.'

Het snelle ingrijpen was meer dan nodig, want het vuur greep snel om zich heen. 'Omdat het huis al vol rook stond, konden de bewoners niet door de voor- of achterdeur naar buiten. Toen hebben we hen met de ladder door de ramen naar buiten gehaald.'



Waardering

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, waar Koudekerk onder valt, wil de meiden in het zonnetje zetten. 'Deze meiden hebben het verschil gemaakt door de slapende bewoners uit het brandende huis te halen en daarvoor verdienen ze een heel groot compliment. Ik hoop dat ze een voorbeeld zijn voor heel veel mensen.'

Na lovende woorden van de burgemeester en de commandant van de brandweer kregen Romy en Sammy een bos bloemen en een aantal cadeaus mee naar huis.



Ongeruste moeder

Miranda, de moeder van Sammy, hoorde brandweerauto's langsrijden en kreeg een onheilspellend gevoel. 'Ik appte waar ze bleef en gelukkig appte ze snel terug. Ze stuurde dat ze bij een brand was en in een politieauto zat. Ik schrok me dood. Gelukkig stuurde ze er snel achteraan dat alles oké was.'

'Ik ben echt supertrots op die meiden. Fantastisch dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. Het is ook een enorme oppeper voor die meiden dat ze beloond worden voor een goede daad', besluit de trotse moeder.