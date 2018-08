Deel dit artikel:













Uitslaande brand door kapotte gasleiding Foto: Regio 15

'S-GRAVENZANDE - In een woning aan de Langestraat in 's-Gravenzande heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een felle brand gewoed. Eén bewoner is in de ambulance onderzocht op rookinhalatie, maar hoefde niet te worden vervoerd naar het ziekenhuis. Uit één van de woningen is een papegaai gehaald.

Even na 2.00 uur brak de brand uit in de benedenwoning aan de Langestraat, waar vroeger een school was gevestigd. De brandweerkorpsen van 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk rukten uit en troffen bij aankomst een uitslaande brand aan. De brand was lastig te bestrijden omdat er sprake was van een 'gasbrand'; uitstromend gas uit een gasleiding had vlam gevat. Westland Infra heeft de gasleiding uiteindelijk kunnen afsluiten. Stichting Salvage zal de bewoners bijstaan bij de afhandeling van de schade.