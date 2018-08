Deel dit artikel:













Gebakken spons aangetroffen op Scheveningen De politie trof dit stuk gebakken spons aan | Ter illustratie (Foto: Politie Loosduinen)

DEN HAAG - In meerdere straten in Duindorp en omgeving is donderdag gebakken spons aangetroffen. Dat Twittert de politie Scheveningen. Of honden ook daadwerkelijk een spons opgegeten hebben is niet bekend.



Het eten van een in (frituur)vet gebakken spons kan dodelijk zijn voor honden en katten. De gebakken spons is zo gevaarlijk omdat het stuk spons in de buiken van de dieren kan opzetten, waardoor maag of darmen kunnen worden afgesloten. Hierdoor kan het dier overlijden. Het eten van een in (frituur)vet gebakken spons kan dodelijk zijn voor honden en katten. De gebakken spons is zo gevaarlijk omdat het stuk spons in de buiken van de dieren kan opzetten, waardoor maag of darmen kunnen worden afgesloten. Hierdoor kan het dier overlijden. Bij een wandelpad in de buurt van de Ockenburghstraat in Den Haag werd eerder deze maand ook gebakken spons gevonden. In mei werden er op verschillende plaatsen in Rijswijk stukken gebakken spons gevonden.

