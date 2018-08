Deel dit artikel:













'Den Haag moet meer gepromoot worden als leuke stad om les te geven' Een lege klas. Foto ANP

DEN HAAG - Het lerarentekort in Den Haag wordt niet opgelost door een nieuwe lerarenopleiding in Den Haag. Dat zei Mikal Tseggai van de PvdA vrijdag op Radio West. Wethouder Saskia Bruines wil onderzoeken of een lerarenopleiding verlichting kan geven in het tekort aan docenten. Donderdag werd over het lerarentekort gepraat in de Haagse gemeenteraad.

Het moet volgens Mikal Tseggai aantrekkelijker worden voor leraren om in Den Haag te komen werken. Den Haag moet meer gepromoot worden als stad waar het leuk is om les te geven. De gemeente moet ook meer het voortouw nemen om vacatures op te vullen. De scholen zijn nu veel geld en tijd kwijt aan het werven van personeel. Er moeten ook betaalbare woningen beschikbaar zijn voor docenten die in Den Haag willen komen werken. Damiën Zeller van Groep de Mos vindt het juist een goed idee om te kijken naar een nieuwe lerarenopleiding. Die opleiding gaat het Haagse karakter uitstralen. Dus meer gericht op de stad van vrede en recht. Het wordt docent 2.0, zo zei Zeller. Hij erkent dat het een oplossing voor de lange termijn is. Maar er zijn al wervingscampagnes gestart. Volgens Zeller heeft wethouder Bruines donderdag gezegd dat er nog vijftig vacatures open staan. LEES OOK: Lerarentekort in Den Haag bij start nieuw schooljaar: 'We zoeken nog 30 leraren'