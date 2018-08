ADO-captain Meijers over doelstelling: 'Mee doen om een prijs'

DEN HAAG - Met de komst van Giovanni Troupee en Tomas Necid heeft ADO Den Haag de selectie op orde. Het vormen van een doelstelling wordt daardoor makkelijker. Als het aan aanvoerder Aaron Meijers ligt gaat de Haagse club mee doen voor een prijs.

'Wij willen mee doen voor iets en dus willen we kijken of we kunnen gaan voor de play-offs om Europees voetbal', bekent Meijers in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. 'De komst van Troupee en Necid zorgen alleen maar voor een bevestiging van wat ik eerder heb uitgesproken. Ik denk dat wij met deze groep kunnen meespelen om iets en niet een anoniem seizoen zullen hebben.'