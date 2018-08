'Nieuwkomers Troupee en Necid maken basisdebuut tegen Excelsior'

DEN HAAG - De kans is vrij groot dat nieuwkomers Tomas Necid en Giovanni Troupee zaterdagavond debuteren in de uitwedstrijd tegen Excelsior. ‘Die jongens zijn beschikbaar, maar ik wil eerst met hen praten, voordat ik het naar buiten breng’, liet ADO-trainer Groenendijk tijdens de persconferentie weten.

Vermoedelijke opstelling:

Er lonkt een basisplaats voor nieuwkomers Troupee en Necid. Dat heeft mede te maken met de blessure van middenvelder Danny Bakker. Hij is de komende weken niet inzetbaar en wordt op het middenveld vervangen door Dion Malone. Daardoor kan Troupee starten als rechtsback. Voorin maakt Melvyn Lorenzen plaats voor aanwinst Necid.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Excelsior is het seizoen redelijk goed begonnen. Ook zij hebben afgelopen weekend hun eerste wedstrijd gewonnen. Ook dat zal het vertrouwen zijn toegenomen, net als bij ons.'

Uitgelicht:

De meeste opvallende wedstrijd van de laatste in Rotterdam tegen Excelsior was de 2-4 overwinning in het seizoen 2015/2016. ADO stond met 2-1 achter totdat Dennis van der Heijden zijn debuut maakte. De rest is geschiedenis…

Mis niets van ADO Den Haag – Fortuna Sittard:

Komende zaterdag is Omroep West natuurlijk bij het competitieduel tussen Excelsior en ADO Den Haag. Het liveverslag van Jim van der Deijl en Pim Markering is vanaf 19.40 uur te volgen via 89.3 Radio West of deze link. Ook via de social media-kanalen van Omroep West Sport hoef je niets te missen.