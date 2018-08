Fout in dagvaarding zorgt voor vrijspraak van schuld aan ernstig ongeluk

LEIDEN - Vanwege een fout in de dagvaarding heeft de rechtbank een 22-jarige Leidenaar donderdag vrijgeproken van schuld aan een ernstig verkeersongeval op de Haagweg in Leiden maart vorig jaar. Daarbij liep een scooterrijdster (20) uit Leiden zwaar letsel op aan haar knie toen ze door de bezorgauto van de Leidenaar werd geraakt. Haar meniscus moest worden verwijderd.

Er was 200 uur werkstraf en een half jaar rijontzegging geëist door het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Maar de rechtbank sprak de man vrij omdat er in de tenlastelegging stond dat hij een 'voetganger' had aangereden, in plaats van een snorfietster.

Wel kreeg de Leidenaar nog een boete van 750 euro, omdat hij in januari 2016 was doorgereden nadat hij een zwangere fietster had aangereden op de Lammenschansweg in Leiden. De vrouw en haar destijds nog ongeboren kind hielden niets aan het ongeluk over. De Leidenaar ontkende dat hij iets van die aanrijding had gemerkt.



Hoger beroep

Het Openbaar Ministerie kan de komende twee weken nog in beroep tegen de vrijspraak voor de aanrijding op de Haagweg. De aanklager kan tijdens zo'n beroepsprocedure alsnog om een wijziging van de dagvaarding vragen.

LEES OOK: Motorrijder overleden na aanrijding op afrit Delft-Noord