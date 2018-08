Heel Holland zakt..... behalve bij Driebruggen

DRIEBRUGGEN - Samen aan de slag om de bodemdaling tegen te gaan. In de toekomstbestendige polder Lange Weide bij Driebruggen zijn boeren en een aannemer samen begonnen met de aanleg van 450 kilometer onderwaterdrainage.

Met onderwaterdrainage wordt de bodemdaling vertraagd tot 50 procent, de waterkwaliteit verbeterd en worden de waterbeheerkosten in de toekomst verlaagd. De drains zijn gemaakt van aardappelzetmeel en biologisch afbreekbaar. De boeren betalen een deel van de kosten. De rest komt van een subsidie van de EU. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden levert de kennis.



Doordat de bodem minder gaat zakken, blijft het mogelijk om de traditie van meer dan 800 jaar van boeren op het veen voort te zetten. In dit oostelijk deel van het Groene Hart daalt de bodem met een kleine centimeter per jaar. De aanleg heeft meerdere doelen. Het remt de bodemdaling met 40 tot 50 procent. Door het veen vochtig te houden, wordt de CO2-uitstoot beperkt.



Ook boeren profiteren ervan

De waterkwaliteit verbetert, omdat er minder veen afbreekt. Ook hoeft het waterschap het waterpeil niet steeds te verlagen, om te voorkomen dat het dalende gebied onder water loopt. Ook de boeren hebben voordeel. In het voorjaar kunnen ze sneller het land op met grote machines of vee op het land zetten. De drains voeren niet alleen water af, maar ook aan, zodat in de zomer als het droog is het gras groen gehouden kan worden.

