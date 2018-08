Deel dit artikel:













12.000 joints gevonden door anonieme tip Foto: Politie

DEN HAAG - In een woning boven een coffeeshop aan de Trompstraat in Den Haag zijn 12.000 joints en 19 kilo wiet en hasj gevonden in een afgesloten ruimte. De drugs zijn in beslag genomen.

De politie kwam door een anonieme tip de drugs op het spoor. Volgens de melder zou de coffeeshop via de woning worden bevoorraad. Agenten namen de drugs in beslag. Er zijn geen aanhoudingen verricht, er wordt onderzoek gedaan naar verdachten.