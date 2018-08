Westland waarschuwt voor onvoorspelbaarheid van kinderen in verkeer

NAALDWIJK - De gemeente Westland is een campagne gestart voor meer veiligheid voor kinderen in het verkeer. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de onvoorspelbaarheid van kinderen in het verkeer.

In één van de filmpjes kan hoofdrolspeler Pim niet bepalen waar het geluid van een scooter vandaan komt. Volgens kinderpsycholoog Sophie Ebbeler hebben kinderen inderdaad 'oogkleppen' op.

'Volwasenen kunnen om zich heen kijken in een halve cirkel. Kinderen moeten hun hoofd echt draaien om iets te zien. Ze zijn ook kleiner, waardoor ze minder zien. Ze kunnen niet over geparkeerde auto's heen kijken. Kinderen denken minder vooruit en zijn impulsiever omdat ze meer in het hier en nu leven. Ze rennen dus zo de straat op.'



Naaldwijker (7) speelt hoofdrol

In de filmpjes van de gemeente speelt de 7-jarige Pim uit Naaldwijk de hoofdrol. Hij speelt graag toneel op de Theaterschool Koperen Kees in Naaldwijk. Samen met de bekende acteurs Martin van Waardenberg en Loes Schnepper speelt hij in de filmpjes over verkeersveiligheid.

Gedurende het schooljaar is Pim te zien in filmpjes over de dode hoek, snelheid in het verkeer, en verkeersopvoeding. De filmpjes staan op de Facebookpagina van de gemeente Westland.



