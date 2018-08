Deel dit artikel:













Gerard P. blijft opzet ontkennen bij dood Portugese Maria Verdachte Gerard P. (Rechtbanktekening Theresa Hartgers)

DEN HAAG - Gerard P. (44) heeft vrijdag opnieuw ontkend dat hij van plan was om zijn toenmalige vriendin, Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana, om het leven te brengen. De 48-jarige Portugese werd vorig jaar augustus - na wekenlang zoeken - gevonden in het Starnmeer vlakbij Alkmaar. Haar lichaam zat in een koffer die verzwaard was met beton. Ze was meerdere keren gestoken met een mes.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Op de zitting zei P. dat hij het vreselijk vindt voor de nabestaanden. 'Ik begrijp dat zij haar missen, ik mis haar zelf ook.' Ook vond P. dat zijn daden niet goed zijn te praten. 'Ik was in paniek en onder invloed.' Hij blijft bij zijn verhaal dat de dood van Maria niet gepland was. Zo kocht hij het beton om het lichaam weg te maken pas na Maria's dood, vertelde hij. De advocaat van P. diende vrijdag een lijst onderzoekswensen in. Zo wilde ze dat er opnieuw gekeken zou worden naar de uitwerking van een afgeluisterd gesprek van P. 'Op veel cruciale punten is het niet goed weergegeven', volgens de raadsvrouw. Zo zou in een gesprek over de dood van Maria het woord 'niet' zijn weggelaten.

'Woorden ontbreken' Daardoor zou het een hele andere betekenis hebben gekregen, zei de advocaat. Ze wilde dat alle gesprekken en uitwerkingen opnieuw tegen het licht werden gehouden. De rechter besliste dat de gesprekken tijdens de inhoudelijke behandeling aan de orde zouden komen, die staat gepland staat voor twee november. Daarnaast onbreekt volgens de raadsvrouw ook een aantal gesproken whatsappberichten tussen Maria en P. in het dossier. Volgens P. valt uit die gesprekken af te lezen: 'hoe Maria mij bejegende', zei hij.

Opnieuw kijken naar doodsoorzaak Ook vroeg zijn advocaat de rechtbank om een getuigedeskundige aan te wijzen om opnieuw naar de doodsoorzaak van Maria te kijken. Ze wilde dat ook de mogeljkheid van verstikking wordt onderzocht Volgens het Openbaar Ministerie is er geen sprake van zo'n 'alternatief scenario'. De rechtbank wees dat verzoek af: 'We beschikken over een duidelijk rapport van een deskundige', zei de voorzitter.

Tweede moord Naast de moord op Maria wordt Gerard P. verdacht van nog een 'levensdelict'. Hij zou jaren geleden een prostituee hebben omgebracht. LEES OOK: Lichaam vermiste vrouw uit Den Haag gevonden