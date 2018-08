Zwembad het Zuiderpark pas maandag weer open

Deel dit artikel:













Het Zuiderparkbad | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Zwembad het Zuiderpark in Den Haag is ook dit weekend nog gesloten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er zaterdag weer kon worden gezwommen, maar dat lukt niet, laat de gemeente Den Haag weten. Door een storing voldoet de waterkwaliteit in het instructie- en recreatiebad niet aan de eisen.