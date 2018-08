Deel dit artikel:













Fietser overleden na botsing met vrachtwagen Foto MediaTV

RIJNSATERWOUDE - Een fietser is vrijdagmiddag overleden na een botsing met een vrachtwagen. Het slachtoffer is een vrouw. Dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de Herenweg in Rijnsaterwoude.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval en daarom is de Herenweg nog dicht. Over de woonplaats en de leeftijd van de overleden fietser kan de politie nog niks zeggen.