Voorlopig nog geen dwangsom voor eigenaar Huize Ivicke

Huize Ivicke in Wassenaar is zwaar vervallen. (Foto: Heleen Ogier)

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar legt de eigenaar van het landhuis Huize Ivicke voorlopig nog geen dwangsom op. De eigenaar moest het verwaarloosde rijksmonument langs de N44 voor 1 september opknappen. Maar omdat er nog wordt gewacht op een rapport van de Monumentenwacht, waarin staat wat er precies moet gebeuren aan het pand om de dwangsom te voorkomen, wordt die vooralsnog niet opgelegd. Dat laat de gemeente vrijdag weten.

Het verwaarloosde rijksmonument is eigendom van Bever Holding, het bedrijf van Ronnie van de Putte. De gemeente wil al een aantal jaar dat het pand wordt opgeknapt, maar dat is niet gebeurd. In juli werd het huis gekraakt. 'Door Huize Ivicke te bewonen en er de nodige zorg voor te dragen willen we het monument voor verder verval behoeden', zeiden de krakers toen.

De gemeente heeft inmiddels gesproken met de eigenaar en wacht nu op het rapport van de Monumentenwacht. Dat is gericht op het herstel van gebreken die afdwingbaar zijn onder de 'instandhoudingsplicht', zoals die in Erfgoedwet staan. Met andere woorden: wat de eigenaar moet doen om het rijksmonument te behouden. 'We gaan er van uit dat hij er iets mee doet', zegt een woordvoerder van de gemeente. Het is nog niet bekend wanneer het rapport klaar is en welke stappen de gemeente daarna neemt.



'Krottenkoning'

Eigenaar Ronnie van de Putte heeft als bijnaam 'de krottenkoning'. In verschillende plaatsen staan verpauperde panden die eigendom zijn van het vastgoedbedrijf. Eén van zijn bekendste eigendommen was 'Het gat van Van de Putte,' op de hoek van het Stationsplein in Leiden. Afgelopen maart woedde er voor de derde keer brand in de voormalige manege Meeuwenoord in Noordwijk, ook eigendom van Bever Holding. De gemeente eiste dat het pand werd gesloopt.