Rit met drank op eindigt in weiland: 'Het was de eerste keer en dat wil ik graag zo houden'

DEN HAAG - Flink wat drankjes te veel, een hek en een kort autoritje dat eindigt in het weiland. Dat is in een notendop waarom Olivier in het verdachtenbankje zit bij de Haagse politierechter. Zijn verdedigingstactiek vrijdag is simpel: bekennen en spijt betuigen. Een advocaat heeft hij daarom thuis gelaten. Wel heeft hij zijn moeder meegenomen.

'U had gedronken, waarom bent u dan toch gaan rijden?', valt de rechter met de deur in huis. 'Er was geen legitieme reden voor', antwoordt Olivier schuldbewust. 'Maar het was slecht weer en het was maar een klein stukje naar huis.'

Nooit eerder ging de 23-jarige in de fout. En als je de jonge Westlander mag geloven, dan blijft het daar ook bij. 'Het was de eerste keer en dat wil ik graag zo houden.' Gelijk nadat de politie hem 's avonds met zijn auto in het weiland ziet staan, geeft hij toe dat hij te veel op heeft. Olivier blaast uiteindelijk meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol.



Schade vergoed, cursus gepland

Na de crash is hij voortvarend te werk gegaan. De verplichte alcoholcursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) is al ingepland. Ook de schade aan het hek van de buurman is gelijk de volgende dag afgehandeld. Maar ondanks zijn goede gedrag, hangt Olivier wel een straf boven het hoofd.

De officier van justitie wijst hem er nog maar eens op dat het veel erger had kunnen aflopen. Dat er per jaar 600 doden vallen in het verkeer en dat alcohol in een groot deel van de zaken een rol in speelt. Olivier luistert. Hij heeft zijn handen gevouwen als de officier zijn eis uitspreekt: een boete van 850 euro en een rijontzegging van zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk.



Een duidelijk verhaal

In de praktijk zou dat betekenen dat Olivier nog maar een maand zijn rijbewijs kwijt is. Het is een beloning, omdat hij vanaf het begin inziet dat hij fout zit en meewerkt. 'Een duidelijk verhaal', noemt Olivier de eis. 'Ik weet dat hier een straf op staat, die accepteer ik.' Alleen de boete vindt hij nogal 'fors'.

'Nu is het bij een hek gebleven', de rechter wijst in haar uitspraak nog maar eens op de gevaren van alcohol in het verkeer. Over de straf zegt ze: 'Ik doe het helemaal zoals de officier het heeft gezegd.' Olivier ontvouwt zijn handen, hij wrijft ze droog over zijn spijkerbroek.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.



