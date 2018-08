ADO Den Haag klaar op transfermarkt en hoopt nog op Ricardo Kishna

DEN HAAG - ADO Den Haag is 'uitgewinkeld' op de transfermarkt en heeft de selectie rond, al hoopt men bij de club nog op de terugkeer dit seizoen van een fitte Ricardo Kishna. De aanvaller die vorig seizoen werd gehuurd van Lazio Roma herstelt al een jaar van een knieblessure.

Jeffrey van As, manager voetbalzaken bij ADO, kan niet inschatten of Kishna al voor de winterstop terugkeert op het veld, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat hij fit wordt. 'Een kruisbandblessure is vervelend, maar onze medische staf, bij wie hij nu revalideert, heeft vaker bewezen dat met succes te kunnen behandelen', zegt Van As in TV West Sport.

Trainer Fons Groenendijk hoopt Kishna weer bij z'n selectie te kunnen halen. 'Wij hebben altijd gezegd dat de deur voor Ricardo op een kier staat. Dat hangt van zijn fitheid af en of het allemaal mogelijk is om hem te halen. Tegen een fitte Kishna zeggen wij geen nee, maar het is niet aan mij op dit moment. Hij is ook met Lazio Roma in gesprek, waar hij nog altijd onder contract staat.'



'Afwachten'

Groenendijk vervolgt: 'Of ik het aandurf om hem nu te huren? Ik vind dat lastig. Dat is moeilijk voor mij. Ik heb altijd met hem gewerkt en ik weet wat hij kan, maar de situatie is momenteel niet zo dat hij over een week op het veld staat. We moeten even afwachten.'

Ook Yuning Zhang is geblesseerd. De Chinese aanvaller kwam met een enkelblessure terug van de Asian Games en hoopt over een aantal weken weer inzetbaar te zijn. Van As kan vanwege de nieuwe privacywet niets zeggen over de ernst van de blessure, maar wel over de rol van Zhang nu Necid als nieuwe aanvaller is toegevoegd aan de selectie.



Dubbel bezet

'De spitspositie was als enige niet dubbel bezet en nu wel met de komst van Necid. We wilden er sowieso een spits bij, want wanneer je als club stabieler wilt zijn en toe wilt groeien naar het niveau van clubs als Heerenveen, Utrecht en Vitesse, dan moet je ook op de spitspositie concurrentie hebben.'

'Zhang is een goede concurrent voor Necid en kan bovendien ook nog als vleugelaanvaller spelen', aldus Van As, die ook ingaat op de vraag of er commerciële druk staat op het opstellen van Zhang nu er een tv-contract met China is en er mogelijk een Chinese shirtsponsor (op de rug van het shirt) gevonden wordt.

Ook nemen we met Van As de transfers door die sinds zijn komst naar ADO hebben plaats gevonden.