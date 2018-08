Voetballers Katwijk scoren al 35 weken een nummer 1-hit

KATWIJK - 'De meeste dromen zijn bedrog' van Marco Borsato hield het maar twaalf weken vol. 'Parijs' van Kenny B stond zeven weken lang op 1. Het is kinderspel als het vergeleken wordt met de 35 weken dat Katwijk de ranglijst in de tweede divisie aanvoert.

'Ja, nu je het zegt… een heel jaar bovenaan. Dat hebben we dan goed gedaan met z'n allen. Maar we zijn er eigenlijk niet mee bezig', zegt Katwijk-topscorer Marciano Mengerink. 'Het is eigenlijk wel knap hè, als je er zo over nadenkt. En tuurlijk is het wel opgevallen dat we vorig seizoen 34 wedstrijden bovenaan hebben gestaan. Dat is natuurlijk wel een prestatie op zich', reageert Katwijk-aanvoerder Robbert Susan.

Het seizoen 2017/2018 begon voor Katwijk met een overwinning op TEC, waarmee de Katwijkers direct op de eerste plaats terecht kwamen. Die koppositie werd vervolgens het hele seizoen niet meer afgestaan. En ook de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 2018/2019 uit bij De Treffers (1-4), leverde de Katwijkers direct de koppositie op.



Verwachtingen temperen

'Het moet nu natuurlijk niet zo zijn dat er na vijf weken weer geroepen wordt dat Katwijk zomaar weer kampioen gaat worden. Dat probeer ik wel een beetje weg te houden', probeert Susan de verwachtingen te temperen.

Zaterdag speelt Katwijk thuis tegen Kozakken Boys. Een mooi affiche. Het zijn immers de clubs die op de allerlaatste speeldag van het vorig seizoen om de titel streden. En als het aan de topscorer van de regerend kampioen ligt, doet Katwijk weer mee tot op de laatste speeldag van dit seizoen. 'Als het aan mij ligt, staan we nog minimaal een weekje of 33 bovenaan', zegt hij lachend.