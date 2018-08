Deel dit artikel:













Weerrecord op weerrecord deze zomer in onze regio Mensen genieten van het zonnetje op het Scheveningse strand (Foto: Omroep West)

REGIO - De afgelopen zomer is recordwarm geweest. Sinds het begin van de metingen in 1951 is er in onze regio geen zomer geweest die warmer was.

'De warme zomer past heel mooi in het beeld van het opwarmende klimaat. De zomers van 2003 en 2006 completeren namelijk de meest warme zomers ooit', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Verder is het opmerkelijk dat de zomer van vorig jaar de op vier na warmste ooit was en die van 2016 op de achtste plek te vinden is qua warmte.

Records stapelen zich op Er zijn nog verschillende andere records gebroken de afgelopen maanden. Zo werd op 27 juli (op Schiphol) een recordhoge temperatuur van 35,7 graden Celsius gemeten. Verder was er (op Schiphol) sprake van een recordlange hittegolf van maar liefst 20 dagen (van 19 juli tot en met 7 augustus). De maand juli was daarbij recordzonnig en -droog. Mizee: 'Bijzonder was dat veel van de hoge temperaturen bij een (zwakke) noordelijke stroming werden bereikt. Dat betekende wel dat het in een strook langs de kust vaak duidelijk minder warm was.'

Neerslagtekort door droge weer In de loop van augustus werd de warmte geleidelijk getemperd en kwam de temperatuur niet altijd meer boven de 20 graden. Door het langdurige droge weer was het neerslagtekort ook regelmatig recordhoog. Volgende week komen alle regionale details beschikbaar in het augustus- en zomeroverzicht.

Komend weekend nog aangenaam nazomerweer Hoewel de klimatologische zomer nu wordt afgesloten, betekent dat niet dat er herfstweer op het programma staat. Dit weekend krijgen we bijzonder aangenaam nazomerweer met overwegend zonnig weer. Op zaterdag wordt het 21 tot 22 graden, zondag kan het 23 à 24 graden worden. Ook begin volgende week blijft het volgens weerman Mizee aan de warme kant.