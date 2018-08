Mythes rond Leidens Ontzet ontrafeld in boek

LEIDEN - Spaanse troepen belegeren Leiden. Commandant Valdez laat schansen bouwen om de toegang tot de stad te blokkeren. Het is de tweede keer binnen een jaar dat Leiden door de Spanjaarden wordt belegerd. Er dreigen voedseltekorten en de pest breekt uit.

Een zware last rust op de schouders van de bestuurders van de stad. Terwijl de nood in Leiden stijgt, begeeft de Prins van Oranje zich in een race tegen de klok: de organisatie van het waanzinnige maar lumineuze idee om de polders onder water te zetten en een geuzenvloot naar de stad te sturen.

Leidenaar Hans Marks beschrijft al deze bekende gebeurtenissen in zijn historische roman 'Omwille van de vrijheid' en voegt er zelf een aantal verhaallijnen aan toe. 'Het is een prachtig verhaal dat vol zit met heroïek, angst, dood maar ook liefde en volharding', zegt hij. 'Het heeft alles in zich en is het waard om volledig verteld te worden.'



'Niet van de honger gestorven'

Hij houdt zich daarbij aan de historische feiten en ontkracht tegelijkertijd een paar mythes. 'Men denkt dat de meeste Leidenaren tijdens het beleg gestorven zijn van de honger, maar dat klopt niet', weet hij. 'Er kwam nog wel mondjesmaat voedsel de stad binnen en de meeste mensen stierven aan de pest of aan andere ziektes.'

Ook weet Marks dat weesjongen Cornelis Joppens niet degene was die een ketel met hutspot van de Spaanse Schans Lammen weghaalde. 'Ook toen stuurden ze geen kinderen naar een vijandelijk legerkamp', zegt hij. In het boek probeert hij ook recht te doen aan figuren die een belangrijke rol hebben gespeeld voor Leiden, maar daar tot nu toe niet de credits voor hebben gekregen.

Vanaf zaterdag is het boek te koop in de boekhandels.

