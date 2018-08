Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Glazenwasser uren vast in lift bij stadhuis: 'Waar blijft de koffie?' Foto: Omroep West Eugene van der Pluijm (rechts). Foto: Omroep West Foto: Omroep West

DEN HAAG - Op het Spuiplein in Den Haag heeft een glazenwasser bijna twee uur vastgezeten in een lift. De brandweer heeft de man vrijdagmiddag onder groot applaus bevrijd. De glazenwasser is er nuchter onder. 'Het gaat hartstikke goed', zegt Hagenaar Eugene van der Pluijm (49).

Het glazenwassersbakje is vast komen te zitten aan de buitenkant van het stadhuis. De brandweer rukte met groot materieel uit en wist de man uiteindelijk met een grote kraan te bevrijden.



Wat de man dacht toen hij daar hoog boven aan het stadhuis hing? 'Waar blijft de koffie?', zegt hij lachend. Van der Pluijm is niet echt onder de indruk van alle mensen die met spanning beneden stonden te wachten. 'Dat ben ik wel gewend, zoveel mensen. Ik ben een publiekstrekker.'

Motor doorgebrand Wat de man dacht toen hij daar hoog boven aan het stadhuis hing? 'Waar blijft de koffie?', zegt hij lachend. Van der Pluijm is niet echt onder de indruk van alle mensen die met spanning beneden stonden te wachten. 'Dat ben ik wel gewend, zoveel mensen. Ik ben een publiekstrekker.' Volgens Van der Pluijm is het motortje van de glazenwasserslift doorgebrand en bleef hij daardoor op grote hoogte hangen. Om van de schrik te bekomen, kreeg hij een glaasje cola aangeboden. LEES OOK: Monteur uur vast bij zoveelste liftreparatie in ouderencomplex