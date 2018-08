Glazenwasser vast in lift bij stadhuis

DEN HAAG - Op het Spui in Den Haag zit een glazenwasser al ruim anderhalf uur vast in een lift. De brandweer is bezig de man te bevrijden.

De lift is vast komen te zitten aan de bibliotheek bij het stadhuis. De hoogwerker kan er niet bij, daarom heeft de brandweer een grote kraan ingezet. 'Hij zal daar moeten wachten', zegt een woordvoerder van de brandweer. De glazenwasser is zover bekend niet gewond geraakt.

Volgens de brandweerwoordvoerder is de lift stuk gegaan. De reden daarvan is niet bekend.



Rustig bellen

'Ik zie een man die op het hoogste puntje vastzit. Het is een vrij lastige situatie. Er zitten geen ramen of deuren in die open kunnen, daarom is de brandweer ingeschakeld', zegt Omroep West-verslaggever Victor Posthuma die uitzicht heeft op in de lift waar de man inzit. 'Hij zit redelijk rustig in het bakje. Hij is wat aan het bellen en kijkt naar beneden.'