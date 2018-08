'Wegwezen apen, ik gooi je ruiten in', man probeert potentiële buren weg te jagen

DEN HAAG - 'Ik wil geen buitenlanders. Wegwezen, apen!' Met die woorden ontving een 63-jarige Hagenaar zijn potentiële nieuwe buren. De man stond vrijdag voor de politierechter voor discriminatie.

Op vrijdag 23 mei bezichtigen mensen van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst een leegstaand huis in Den Haag. De buurman vindt dat maar niks, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Nadat hij ze uitmaakt voor apen, vervolgt hij zijn tirade. 'Kanker aap, als je hier komt wonen dan is je huis niet veilig. Ik gooi je ruiten in', roept hij vanuit zijn deuropening.

De man bekent later bij de politie dat hij zoiets inderdaad heeft geroepen. Hij was kwaad, zegt hij. 'Ik moet die zooi niet naast me. Mijn straat zat vol met die allochtonen. Ik heb gewoon antipathie tegen die lui. Negerinnen, hoofddoeken.'



'Hij is een grens overgegaan'

Het OM noemt de uitlatingen 'zeer ernstig, walgelijk en kwetsend'. De slachtoffers voelden zich volgens de officier beledigd, vernederd en bedreigd en hadden kinderen bij zich. 'Verdachte heeft recht op zijn eigen denkbeelden', zei de officier van justitie, 'maar door dit soort teksten over de openbare weg te schreeuwen is hij een grens over gegaan. Zo draagt hij bij aan discriminatie en verdeeldheid'.

Het OM eiste 40 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De politierechter legde een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op. Omdat de verdachte is afgekeurd, zag de rechter af van een werkstraf.

LEES OOK: Man mishandelt zwangere vriendin: 'Ik heb een kort lontje'