Leden Noeroel Islam Moskee weer welkom

DEN HAAG - Vijf leden van de Haagse Noeroel Islam Moskee hebben met succes hun royement aangevochten bij de rechter. Die besliste dat de groep weer welkom is in de moskee. Deze beslissing volgt op een langere juridische strijd tussen deze groep en het bestuur van de moskee.

De vijf liggen al sinds 2014 overhoop met het bestuur van het gebedshuis in de Scheepersstraat in de wijk Transvaal, die van oudsher bezocht wordt door Surinamers. De groep is bang dat de moskee steeds meer in de ban raakt van wat zij eerder 'een sekte van Brits-Pakistaanse sjeiks' noemden.

De leden werden onder meer geroyeerd omdat ze de moskee, volgens het bestuur, in kwaad daglicht zouden zetten door steeds juridische procedures aan te spannen. De rechter stelde afgelopen week vast dat dat niet gebleken is.



Bodemprocedure voor meer openheid en transparantie

Advocaat Onur Arslan, die optreedt namens het bestuur van de moskee, kon vrijdag nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak van de rechter omdat hij het vonnis nog niet had ontvangen.

Naast deze rechtszaak loopt er nog een bodemprocedure. In deze zaak, bij de civiele rechter, vragen de leden om meer openheid en transparantie over de geldstromen in de moskee.

