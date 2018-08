Voortvluchtige crimineel opgepakt in Den Haag

DEN HAAG - Een arrestatieteam heeft in Den Haag een voortvluchtige man opgepakt. De 43-jarige man werd begin van de zomer veroordeeld tot vier jaar cel voor een mishandeling met de dood tot gevolg. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Volgens 1Limburg gaat het om Mirad T., hij werd in juni bij verstek veroordeeld voor het mishandelen van een natuursteenhandelaar uit Well. Dat gebeurde in maart 2014. De man overleed aan de gevolgen daarvan. Ook maakte T. volgens de rechter gebruik van valse geschriften.

Na het vonnis werd T. door de politie gezocht. Het arrestatieteam kon hem uiteindelijk donderdag oppakken, meldt het OM. De verdachte en het OM zijn beide in hoger beroep gegaan. T. blijft tot de behandeling van dit vonnis vastzitten.