ADO slaat op de valreep toe en huurt Kishna opnieuw

DEN HAAG - ADO Den Haag kan ook dit seizoen beschikken over Ricardo Kishna. De vleugelaanvaller wordt opnieuw gehuurd van het Italiaanse Lazio Roma.

Kishna is momenteel herstellende van een kruisbandblessure. De afgelopen periode werkte hij al aan zijn herstel bij ADO Den Haag.



Tweede wedstrijd

Naar verwachting kan hij over enkele weken zijn rentree in het Haagse shirt maken. 'Hij revalideert nu verder als ADO-speler en geduldig maken we hem fit', aldus technisch manager Jeffrey van As over het buitenkansje dat ADO op de valreep wist te strikken.

Vorig seizoen werd Kishna ook gehuurd. Toen viel hij in zijn tweede wedstrijd tegen Ajax uit.





