Bertens met Larsson uitgeschakeld bij US Open Foto: Orange Pictures

WATERINGEN - De Wateringse Kiki Bertens is met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson bij de US Open in de tweede ronde gestrand. Het koppel verloor vrijdag in twee sets van de Japanse Nao Hibino en de Georgische Oksana Kalasjnikova. Na anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord: 7-6 (3) 6-4.

Bertens kan zich door het verlies nu volledig concentreren op het enkelspel in New York. Ze speelt zaterdag in de derde ronde tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova, de nummer 103 van de wereld. Ze is vroeg aan de beurt. Ze begint om 11.00 uur Amerikaanse tijd (17.00 uur Nederlandse tijd) aan de wedstrijd. Het duel vindt plaats in het Louis Armstrong Stadium, na het Arthur Ashe Stadium het tweede stadion qua capaciteit op Flushing Meadows. LEES OOK: Kiki Bertens zet Kristyna Pliskova opzij: 'Ik speelde erg goed in eerste set'