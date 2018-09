Wielrenners racen door Statenkwartier Den Haag

DEN HAAG - In het Haagse Statenkwartier is vrijdagavond de jaarlijkse wielerronde gehouden. Vanaf 19.15 uur gingen de deelnemers van start over een parcours van 50 kilometer.

Nieuw dit jaar was de retrokoers. Renners op fietsen en in kleding uit de jaren 50 en 60 reden een rondje. De start en finish was op het Frederik Hendrikplein.

Er zijn dit weekeinde meer wielrenners te zien in de stad. Op zaterdag en zondag wordt de Haagse Hoed Challenge gehouden. Zeker 50 teams van vier renners rijden door de stad en passeren onder meer het Gemeentemuseum, het Vredespaleis en het Zuiderpark.

Het is een estafettewedstrijd van 24 uur. De start is zaterdag om 12 uur op de Dr. Lelykade. Elke renner van het team rijdt twee uur en wordt afgelost door een andere. De teams worden begeleid door motorrijders. De opbrengst van de Haagse Hoed Challenge is voor onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut.