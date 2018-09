Deel dit artikel:













Markt weer terug op oude plek: 'Heel Alphen loopt uit' De markt is weer terug op het Thorbeckeplein. Foto: Nick Blakenburg

ALPHEN AAN DEN RIJN - Mensen in Alphen aan den Rijn kunnen sinds zaterdagochtend weer naar de markt op het Thorbeckeplein. Na jaren van verpaupering is het compleet vernieuwde plein dit weekend heropend. En dus is de markt weer terug op de oude vertrouwde plek.

Het woon- en winkelgebied rond het Torbeckeplein op de Lage Zijde heeft een flinke opknapbeurt gekregen. En met succes, vindt wethouder Gerard van As. 'Het is gezellig druk', zegt hij zaterdag kort na de opening. 'Het is prachtig opgezet en met dit mooie weer loopt heel Alphen aan den Rijn uit.' Zaterdagochtend waren de marktmeesters alweer vroeg in de weer om alle marktkooplieden op een ordelijke manier naar hun nieuwe plek te leiden.

Het werk in het Alphense centrum zit er overigens nog niet op. Een paar honderd meter verderop wordt alweer gewerkt aan de bouw van nieuwe huizen en een bibliotheek. Over drie tot vier jaar moet alles helemaal klaar zijn.



