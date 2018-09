Deel dit artikel:













Automobilist onder invloed in Zoetermeer moet rijbewijs inleveren

ZOETERMEER - Een man die nog maar kort in het bezit was van een Nederlands rijbewijs zit alweer zonder. Hij werd vrijdagavond in Zoetermeer van de weg geplukt en bleek onder invloed van wiet achter het stuur te zitten.

In eerste instantie werd de automobilist aan de kant gezet, omdat de politie aanwijzingen had dat hij niet in het bezit zou zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Na controle bleek dat in orde, maar een speekseltest wees wél uit dat de bestuurder drugs had gebruikt. Op het politiebureau weigerde de man dat een arts bloed bij hem zou afnemen voor onderzoek. Daarop kon hij zijn rijbewijs inleveren en moet hij zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Omdat de man ook nog negen dagen gevangenisstraf open had staan, zit hij de komende dagen nog vast.