Katwijk na 35 weken koploper af na gelijkspel tegen Kozakken Boys

KATWIJK - Katwijk is voor het eerst sinds 35 wedstrijden niet meer bovenaan te vinden op de ranglijst van de tweede divisie. De oranjehemden speelden met 1-1 gelijk tegen Kozakken Boys en staan daardoor derde. Robbert Susan kreeg ook nog rood na een akkefietje met de assistent-trainer van Kozakken Boys: Ton Cornelissen.

De eerste helft was tam en Kozakken Boys was de betere ploeg. Pas de tweede helft was er iets te beleven op De Krom. Toen Susan de bal vlak bij de dug-out van Kozakken Boys wilde pakken, werd hem dat door de bank van de uitploeg verhinderd.

Dit ontaarde in een vechtpartij, waarna scheidsrechter Sander de Brito Roque het duel stillegde. Susan en assistent-trainer Cornelissen kregen rood tijdens de onderbreking. Na tien minuten afkoelingspauze werd er weer gespeeld op de Krom.



Strafschop

Het was oud-ADO Den Haag-speler Charlton Vicento die de score opende met een kopbal. Na een makkelijk gegeven strafschop kon Marciano Mengerink de stand gelijktrekken en de eindstand bepalen. Doordat Jong Sparta en AFC nog zonder puntverlies zijn, staat Katwijk voor het eerst sinds meer dan een jaar niet meer bovenaan.

Scoreverloop Katwijk - Kozakken Boys 1-1 (0-0): 1-0 Vicento, 1-1 Mengerink