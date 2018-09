Rijnsburgse Boys pakt na doelpuntrijke eerste helft een punt

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft met 2-2 gelijkgespeeld tegen Excelsior Maassluis. In de eerste helft scoorden beide ploegen twee keer. Na rust vielen er geen doelpunten in Rijnsburg. Wesley Goeman en Max Hudepohl zorgden voor de goals van de thuisploeg.

De eerste helft was er veel te beleven op sportpark Middelmors. Al na zeven minuten maakte talent Hudepohl de 1-0. Vijf minuten later maakte Daan Blij de 1-1 door een strafschop. Even later mocht de veelbesproken Goeman ook aanleggen voor een strafschop. De middenvelder schoot raak en zette 'de Uien' op voorsprong. Hetzelfde verhaal als bij de 1-0 herhaalde zich. Blij schoot Excelsior Maassluis op gelijke hoogte.

In de tweede helft was er een stuk minder te beleven in Rijnsburg. Beide ploegen creeërden een paar kansen, maar tot scoren kwamen ze niet. Rijnsburgse Boys en Excelsior Maassluis hebben na twee wedstrijden allebei vier punten.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Excelsior Maassluis (2-2): 1-0 Hudepohl, 1-1 Blij (strafschop), 2-1 Goeman (strafschop), 2-2 Blij