FC Lisse geeft vroege voorsprong tegen VVOG uit handen Rowdy van der Putten zette FC Lisse nog wel op voorsprong (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse is het nieuwe voetbalseizoen in de derde divisie begonnen met een nederlaag. Nadat de Lissenaren vorige week nog een extra weekje vrijaf kregen vanwege een te slecht veld, werd zaterdagmiddag een vroege voorsprong tegen VVOG uit handen gegeven. In Harderwijk werd er met 2-1 verloren.

De ploeg van Robbert de Ruiter ging nog wel effectief van start. Na amper twee minuten kopte Rowdy van der Putten al raak via de binnenkant van de paal. Na de 0-1 was het echter VVOG dat de klok sloeg en grote kansen wist te creëren. Desondanks lukte scoren voor de rust niet. In de tweede helft moest FC Lisse er dan toch aan geloven. Net voor het uur kopte Jan Jurriën Hop de gelijkmaker binnen en ook daarna bleef de Harderwijkse ploeg de bovenliggende partij. Een kwartier voor tijd werd het duel door Joshua Tijdens beslist. Hij stond pas enkele minuten binnen de lijnen en kon eenvoudig de 2-1 binnenschieten. Scoreverloop VVOG - FC Lisse 2-1 (0-1): 0-1 Van der Putten, 1-1 Hop, 2-1 Tijdens