Scheveningen hengelt eerste overwinning in tweede divisie binnen

Levi Schwiebbe (Scheveningen) en Rens van Benthem Hardenberg in duel (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Scheveningen heeft door een 0-1 overwinning op bezoek bij HHC Hardenberg de eerste punten van het seizoen gepakt. Tim Peters maakte tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

In de eerste helft waren er wat kleine kansjes te noteren voor beide ploegen. Gescoord werd er echter niet. Dat gebeurde in de tachtigste minuut wel. Peters scoorde zijn tweede doelpunt van het seizoen en dat was genoeg voor de winst.

Scoreverloop HHC Hardenberg - Scheveningen 0-1 (0-0): 0-1 Peters