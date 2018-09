Noordwijk speelt gelijk na flitsende start; Quick Boys pakt volle pond

REGIO - Na de monsterzege vorige week (6-2 overwinning op Ajax) heeft Noordwijk zaterdagmiddag een kleine pas op de plaats moeten maken tegen SteDoCo. Trainer Kees Zethof zag zijn mannen - opnieuw - wervelend van start gaan, maar het volle pond zat er uiteindelijk toch niet in: 2-2.

Tjeerd Westdijk opende met een volley de score in Hoornaar. Niet veel later maakte Emiel Wendt er 2-0 van. Noordwijk leek op rozen te zitten, maar direct na de tweede treffer deed StedoCo iets terug. Lang bleef het scorebord op 1-2 in het voordeel van Noordwijk staan, maar vijf minuten voor tijd viel alsnog de gelijkmaker.

Quick Boys won zaterdag ook haar tweede wedstrijd van het seizoen. In het hoge noorden kwamen de Katwijkers tegen de beloften van FC Groningen na een half uur spelen op een 1-0 achterstand. Kay Tejan trok vlak voor rust de stand gelijk. Kelvin Maynard maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer uit een strafschop.

Scoreverloop SteDoCo - Noordwijk 2-2 (1-2): 0-1 Westdijk, 0-2 Wendt, 1-2 Schreuder, 2-2 Van Rijn (eigen doelpunt)

Scoreverloop Jong Groningen - Quick Boys 1-2 (1-1): 1-0 Freriks, 1-1 Tejan, 1-2 Maynard (strafschop)