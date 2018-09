Stoel uit Tweede Kamer bij grofvuil gezet

DEN HAAG - Een bijzondere stoel op het Hildebrandplein in Den Haag. Een voorbijganger zag daar zaterdag de bekende blauwe stoel met logo uit het Tweede Kamergebouw op straat staan en stuurde een foto naar Omroep West. De stoel was bij het grofvuil gezet.

Maar waar komt 'ie vandaan? De stoelen van de Tweede Kamer zijn tijdens het zomerreces in 2016 aan een onderhoudsbeurt onderworpen. Niet bekend is of deze stoel toen is afgevoerd, want het logo ziet er versleten uit.

Wel is zeker dat er geen minister op de stoel heeft gezeten, want volgens de Facebookpagina van de Tweede Kamer zijn er maar 150 zetels met een logo en die zijn bestemd voor de Kamerleden. Een voorlichter van de Tweede Kamer was zaterdag nog niet bereikbaar om het verhaal op te helderen.