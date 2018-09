Deel dit artikel:













Geen achtste finale: Kiki Bertens uitgeschakeld op US Open Kiki Bertens tijdens de derde ronde op de US Open | Foto: ANP

WATERINGEN - Het is Kiki Bertens niet gelukt om voor het eerst in haar tenniscarrière de achtste finale van de US Open in New York te bereiken. In de derde ronde verloor de 26-jarige Wateringse met 6-7, 6-2, 6-7 van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Bertens verloor de eerste set na een tiebreak met 6-7. De tweede set verliep een stuk beter. Bertens pakte al snel een voorsprong, gaf die niet meer uit handen en won met 6-2. De beslissende derde set ging lang gelijkop. Het werd 6-6 en de set moest opnieuw worden beslist door een tiebreak, waarin Vondrousova aan het langste eind trok. De Tsjechische speelt in de achtste finale tegen de winnares van de partij tussen Katerina Siniakova en Lesia Tsurenko.

Nooit verder dan tweede ronde Tot dit jaar was de US Open het enige Grand Slam-toernooi waarop Bertens nog niet verder was gekomen dan de tweede ronde. Die prestatie had ze in 2012 en 2015 al neergezet. Afgelopen donderdag bereikte de Westlandse de derde ronde door Francesca Di Lorenzo te verslaan met 6-2, 6-1. Bertens won twee weken geleden het prestigieuze toernooi van Cincinnati. Ze versloeg in de finale de Roemeense Simona Halep, de nummer één van de wereld. De pupil van coach Raemon Sluiter besloot zich na die indrukwekkende triomf af te melden voor het toernooi in New Haven, de laatste test voor de US Open. LEES OOK: Marcella Mesker geniet van Kiki Bertens: 'Ik zat op het puntje van mijn stoel'