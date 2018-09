NL-Jobs denkt goede kans te maken op tweede 'Polenhotel'

MAASLAND - Directeur Jeroen van Leeuwen van uitzendbureau NL-Jobs geeft zichzelf 95 procent kans dat hij een tweede hotel voor arbeidsmigranten bij Maasdijk kan neerzetten. Hij zegt dat bij mediapartner WOS.

Van Leeuwen diende vlak voor de inwerkingtreding van een raadsbesluit een vergunningsaanvraag in, waardoor de gemeente die op basis van het oude bestemmingsplan moet beoordelen. Volgens het uitzendbureau is er alle reden om op het bedrijventerrein Honderdland huisvesting neer te zetten. Daar werken nu al 2.000 arbeidsmigranten, ook veel via NL-Jobs, aldus Van Leeuwen. En de verwachting is dat dit aantal zal verdubbelen als fase 2 van het bedrijventerrein klaar is. Als die verspreid over Westland komen te wonen, betekent dat ik met ze moet gaan rondrijden'.

Van Leeuwen herhaalt dat hij niet door een raadslid is getipt over het raadsbesluit, voordat hij de vergunning op het laatste moment aanvroeg. 'Ik was al acht maanden in gesprek met ambtenaren van de gemeente hierover. Toen in de media berichten verschenen dat de extra raadsvergadering over arbeidsmigranten zou gaan, wist ik genoeg. Omdat een besluit ook gepubliceerd moet worden, heb ik die woensdag de krant goed in de gaten gehouden.'

LEES OOK: De feiten op een rij: een woelige week in het Westland