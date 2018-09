Kerende automobilisten blokkeren ambulance na ongeluk A13

DEN HAAG - Tientallen automobilisten die zaterdagmiddag hun auto keerden in een file op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag, hebben een ambulance geblokkeerd die onderweg was naar een ongeluk even verderop.

Op videobeelden van RTV Rijnmond is te zien hoe auto's op de snelweg keren en spookrijden over de vluchtstrook om terug te rijden naar de oprit bij Rotterdam The Hague Airport. Een ambulance met zwaailicht en sirenes komt daardoor klem te staan tussen de auto's. Pas na tientallen seconden kan de ambulance verder rijden. Volgens RTV Rijnmond viel het ongeluk mee.



Weg dicht vanaf Delft-Zuid

Op een filmpje van Rijkswaterstaat is te zien dat automobilisten even verderop achteruit over de snelweg rijden om via een calamiteitendoorgang van de snelweg af te komen. 'We snappen dat file niet leuk is, maar dit is écht link', zegt Rijkswaterstaat.

De A13 naar Den Haag is dit weekend vanaf Delft-Zuid tot knooppunt Ypenburg afgesloten. Rijkswaterstaat vervangt het asfalt op de snelweg. Verkeer kan omrijden via de N470 en de A4. Maandagochtend om 5.00 uur is de weg weer open.



LEES OOK: Rijkswaterstaat boos: tientallen automobilisten negeren rode kruizen op A12