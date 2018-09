Gratis entree bij Jodan Boys: 'Mooi! Kunnen we meer bier drinken!'

GOUDA - Als het aan de supporters van voetbalclub Jodan Boys uit Gouda ligt, is het afschaffen van de entreegelden voor thuiswedstrijden van het eerste elftal een goede beslissing. Er hoeft geen 7 euro meer te worden afgerekend aan de kassa. 'Heel goed', zegt een trouwe supporter. 'Dit is mooi! Nu kunnen we nog meer bier drinken!'

De club schaft vanaf vandaag de entree af om zo de wijk eromheen meer bij het voetbal te betrekken. 'We hebben een maatschappelijke functie in de buurt en daar handelen wij naar', vertelt voorzitter Marco Kastelein. In de wijk Oosterwei wonen veel mensen met een kleine portemonnee. 'Met je gezin naar de wedstrijd gaan, kost dan een hoop.'

Toch is niet iedereen het met de beslissing eens. 'Belachelijk', vindt een supporter van Jodan Boys het. 'Dat scheelt toch inkomsten. Als je dat geld hebt, kan je betere spelers aantrekken.'



Sponsor

Om het gat in de begroting te dichten is een sponsor gevonden. 'Die vult dat gat', vertelt voorzitter Kastelein. Gemiddeld komen naar de thuiswedstrijd zo'n 500 supporters kijken.

Jodan Boys speelde zaterdagmiddag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen zonder entreegeld. 'Het is nog even afwachten of we ook meer bezoekers krijgen', zegt de voorzitter. 'De toekomst zal het uitwijzen.'